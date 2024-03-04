نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد القندوسي ضمن صفوف منتخب الجزائر في المعسكر القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي سيراميكا كليوبترا، خطابا من الاتحاد الجزائري يفيد باستدعاء أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق إلى قائمة منتخب الجزائر، خلال معسكر شهر مارس الجاري.

وكان الجزائري المعار من الاهلي قد تألق مع سيراميكا كليبوترا لينضم لقائمة فلاديمير بيتكوفيتش، للمرة الأولى.

أرقام القندوسي مع سيراميكا كليوبترا

وخاض أحمد القندوسي مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم 14 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

ليسعى الأهلي لتقديم طلب لنادي سيراميكا من أجل استعادة اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

عهد جديد لمنتخب الجزائر

وعلى الجانب الاخر تعاقد الاتحاد الجزائزي برئاسة وليد صادي التعاقد مع المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، لقيادة محاربي الصحراء حتي عام 2026.

