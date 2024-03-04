ليفربول يستهدف مدافع منتخب المغرب

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع عبدالحميد أيت بودلال نجم منتخب المغرب للشباب، وذلك بعد ظهوره بمستوى لافت مع “أسود الأطلس” في الفترة الماضية، مما جعله محور اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

ليفربول يراقب عبدالحميد أيت بودلال

أكدت تقارير إعلامية مغربية، إن نادي ليفربول يراقب عبدالحميد أيت بودلال لاعب المنتخب الوطني وأكاديمية محمد السادس، لضمه مستقبلًا.

ولفتت التقارير إلى إن اللاعب المغربي الشاب يحظى باهتمام أندي أياكس أمستردام، جالطة سراي، وإشبيلية، سبورتينج براجا، ستراسبورج وكوبنهاجن.

يشار إلى إن عبدالحميد أيت بودلال من مواليد سنة 2006، وقد بدأ رحلته الكروية مع الكوكب المراكشي قبل الالتحاق بأكاديمية محمد السادس.

وسجل عبد الحميد آيت بودلال، الذي يلعب بمركز قلب الدفاع، 3 أهداف في 10 مباريات دولية مع منتخب المغرب تحت 17 سنة.