نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرفع عرضه لضم نجم البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، لحسم صفقة مميزة من الدوري الألماني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل دعم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ريال مدريد يرفع عرضه من أجل ديفيز

بدأت إدارة ريال مدريد، التحرك نحو الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، من أجل تعزيز الجبهة اليسرى في ظل إصابات الفرنسي فيرلاند ميندي المتكررة، وابتعاده العديد من المباريات المهمة.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، ولا توجد نية لدى اللاعب لتجديد عقده، وبالتالي فالنادي الألماني ينظر إلى بيعه بسعر مناسب في الصيف المقبل قبل دخوله الفترة الحرة.

وأشارت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية إلى إن نادي ريال مدريد قرر رفع عرضه السابق من أجل ديفيز، والذي يبلغ 35 مليون يورو.

ولفتت الإذاعة الإسبانية إلى إن النادي المدريدي رفع عرضه المقدم من أجل ديفيز، ليصبح 50 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات، على أن يوقع اللاعب عقدًا لمدة 4 سنوات.

ويفتح نادي بايرن ميونخ، الباب لرحيل ديفيز إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، نظرًا لصعوبة مفاوضات التجديد معه.