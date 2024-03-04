نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من نجم لايبزيج قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني استعداداته لملاقاة نظيره لايبزيج الألماني يوم الأربعاء المقبل وذلك في إياب الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعليق ناري من نجم لايبزيج قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وقال النجم تشافي سيمونز لاعب فريق لايبزيج في تصريحات له:" أنا أؤمن بفريقنا علينا أن نخرج إلى الملعب ونستمتع باللعب هناك إلى كل من يعتبرنا منهزمين أقول له لا شيء مستحيل".

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في مباراة ذهاب الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فريق لايبزيج بهدف نظيف.

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

