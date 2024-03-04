نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدمة قوية تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد قطبي الكرة المصرية لمباراة مثيرة تجمع بينهم، والتي تأتي ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد مران الأهلي اليوم غياب الثنائي وسام أبو علي وكريم نيدفيد، وذلك بداعي الإصابة في العضلة الخلفية والضامة.

موقف اللاعبين من بطولة الكأس

وعقب شكواهم خضع الثنائي لفحوصات من أجل معرفة إمكانية مشاركتهم في مباراة كأس مصر أمام الزمالك من عدمها.

وعانى وسام أبو علي من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، ليقرر الجهاز الطبي إراحته من المران الجماعي اليوم ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة من إجهاد الخلفية والاطمئنان على حالته قبل موقعة نهائي الكأس.

بينما اشتكى من شد بسيط فى العضلة الضامة، ليكون اخر قرار في مشاركة الثنائي يتحدد قبل السفر للملكة العربية السعودية الأربعاء المقبل

موعد مباراة نهائي كأس مصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستقبل ملعب الأول بارك المباراة المرتقبة بين الفريقين.