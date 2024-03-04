بـ60 مليون يورو.. بايرن ميونخ يعثر على بديل ديفيز

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة بايرن ميونخ، التحرك لحسم صفقة دفاعية جديدة مع اقتراب الكندي ألفونسو ديفيز من الرحيل عن صفوف “البافاري” في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بايرن ميونخ يريد ضم ثيو هيرنانديز

يجد نادي بايرن ميونخ، صعوبة في إقناع ديفيز بالبقاء وتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025، وبالتالي يتجه النادي لبيعه في الصيف المقبل بمبلغ جيد بدلًا من رحيله بشكل مجانٍ.

وحسب تقارير إعلامية فإن نادي بايرن ميونخ ينظر إلى الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان، كخيار بديل للكندي ديفيز، حال رحيله في ميركاتو الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى إن نادي بايرن ميونخ قد أجرى بالفعل محادثات من أجل ثيو هيرنانديز، لضمه في الانتقالات الصيفية.

وأبدى نادي بايرن ميونخ، استعداده لدفع 60 أو 70 مليون يورو بما في ذلك المكافآت، من أجل حسم صفقة ثيو هيرنانديز في أقرب فرصة، لدعم صفوف الفريق “البافاري”.

وانضم ثيو هيرنانديز إلى ميلان في 2019 قادمًا من ريال مدريد، وعقده الحالي مع النادي الإيطالي ممتد حتى صيف 2026.