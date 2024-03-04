الأهلي يحصل على توقيع محمد على بن رمضان لمدة 4 مواسم

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رياض - احمد صلاح - أعلن الإعلامي محمد فاروق، عن حصول النادي الأهلي على توقيع اللاعب محمد على بن رمضان نجم الترجي التونسي لمدة 4 مواسم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الأهلى يحصل على توقيع محمد على بن رمضان

وكتب محمد فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :” تأكيد حصول الأهلي علي توقيع لاعب الترجي محمد علي بن رمضان لمدة 4 مواسم”. وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023، وتقام المباراة يوم الجمعة 8 مارس الجاري على ملعب الأول بارك وتنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية، صباح الأربعاء الموافق 6 مارس الجاري مع تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق.

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر