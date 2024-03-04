انت الأن تتابع خبر الأهلي يحصل على توقيع محمد على بن رمضان لمدة 4 مواسم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن الإعلامي محمد فاروق، عن حصول النادي الأهلي على توقيع اللاعب محمد على بن رمضان نجم الترجي التونسي لمدة 4 مواسم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
الأهلى يحصل على توقيع محمد على بن رمضان
- وكتب محمد فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :” تأكيد حصول الأهلي علي توقيع لاعب الترجي محمد علي بن رمضان لمدة 4 مواسم”. وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023، وتقام المباراة يوم الجمعة 8 مارس الجاري على ملعب الأول بارك وتنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية، صباح الأربعاء الموافق 6 مارس الجاري مع تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق.
قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر
- في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.
- في خط الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود علاء – حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري – أحمد فتوح.
- في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – أحمد حمدي – سيد عبدالله “نيمار” – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي -يوسف أوباما.
- في خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينولا.