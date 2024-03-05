"مواطنه" لويس سواريز يكشف أفضل مهاجم في العالم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي عن أفضل مهاجم في العالم خلال الموسم الحالي.

لويس سواريز يكشف أفضل مهاجم في العالم

وتحدث لويس سواريز في تصريحات صحفية له عن تألق مواطنه داروين نونيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

وأكد مهاجم برشلونة السابق في تصريحات له عن نونيز:" أنا سعيد جدا لـ ليفربول ولداروين نونيز لأنه واحد من أفضل مهاجمي العالم".

وقدم نونيز مستوى رائع للغاية مع نادي ليفربول هذا الموسم وساهم في مواصلة الريدز لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وخطف داروين نونيز 3 نقاط غالية لفريق ليفربول في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي أمام فريق نوتنجهام فورست حيث سجل هدف الفوز في آخر الدقائق.

