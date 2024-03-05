نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ميسي.. أسطورة تشيلسي يهين رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد فرانك لوبوف نجم تشيلسي الأسبق، مقارنة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، بين الدوري السعودي والفرنسي.

وكان كريستيانو رونالدو قد صرح في حديث سابق، إن الدوري السعودي يتفوق على الفرنسي، الأمر الذي أثار غضب لوبوف نجم منتخب فرنسا المعتزل.

لوبوف ينتقد تصريح رونالدو عن الدوري الفرنسي

قال فرانك لوبوف في رده على كريستيانو رونالدو: “يزعجني عندما أسمعه يقول إن الدوري السعودي للمحترفين أفضل من الدوري الفرنسي”.

وأضاف لوبوف في تصريحات صحفية، متسائلًا: “لماذا تعتقد أنه اختار الإدلاء بهذا التعليق حول الدوري الفرنسي بدلًا من الدوري البرتغالي؟".

وتابع لوبوف: “هذا لأن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لعب في الدوري الفرنسي، لدي الكثير من الاحترام له كلاعب، لكن هيا، عليه فقط أن يصمت في الوقت الحالي".

أكمل: “ميسي حسم بالفعل كل النقاش، وغادر أوروبا بهدوء واستحقاق لكن رونالدو لا يزال يريد أن يتم الحديث عنه في كل مرة”.

وواصل: “أريد أن أشكره على نقل الرياضة إلى مستوى آخر، ولكن هناك نهاية للجميع بالنسبة لي، ومنتخب البرتغال في الواقع يبقى أحد المتنافسين على بطولة اليورو هذا الصيف، وأعتقد أن بإمكانهم الفوز ببطولة اليورو، لكن فقط إذا لم يلعب رونالدو”.