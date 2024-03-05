أحمد جودة - القاهرة - بني مزار يدخل معسكرا في رمضان استعدادا لاستكمال مباريات دوري القسم الثاني ب

يدخل الفريق الأول لكره القدم لنادي بني مزار معسكرا استعدادا لاستكمال مباريات دوري القسم الثاني ب والذي سينطلق عقب انتهاء شهر رمضان المبارك

وفي تصريحاته دوت الخليج قال المستشار نادي ربيع رئيس مجلس إدارة نادي بني مزار بان الفريق سيخوض معسكرا في الجونه وسيلتقي مع فريق الجونه ومكادي استعدادا لاستكمال مباريات دوري القسم الثاني ب

ويحتل فريق بني مزار المركز السابع برصيد 10 نقاط