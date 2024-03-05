نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف وسام أبو علي من المشاركة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لأشعة خلال الساعات الماضية، لتحديد موقفه من السفر إلى السعودية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأشعة جاءت مطمئنة بشأن إصابة وسام أبو علي، وكان الاتجاه هو غيابه عن مرانه اليوم وقد يغيب عن مران الغد أيضًا، ولكنه سيخوض تدريبات الفريق بالسعودية قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر".

عامر حسين: اتحاد الكرة لم يحصل على أي عروض بخلاف السعودية لاستضافة نهائي كأس مصر



أكد عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يحصل على أي عروض من الدول الأوروبية لاستضافة نهائي كأس مصر.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "لم نمتلك أي عروض أخري من أجل إقامة نهائي كأس مصر، في بلد اخري غير السعودية".

وأضاف عامر حسين: "كان من المهم أن يتم خوض نهائي كأس مصر خارج القاهرة، من أجل الحصول على بعض الأموال التي تساعد الاتحاد وتنعش خزينته".