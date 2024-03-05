نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حضوره غير إلزامي".. أشرف صبحي يتحدث عن أزمة صلاح وحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، على أزمة استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول، لقائمة المنتخب الوطني لمعسكر شهر مارس، وذلك رغم معاناته من الإصابة في الوقت الحالي.

ويستعد منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد حسام حسن، لخوض دورة الإمارات الودية والتي ستقام خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس الجاري.

أشرف صبحي يؤكد عدم وجود أزمة بين صلاح ومنتخب مصر

قال أشرف صبحي في تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة، أنه لا توجد أزمة في ملف محمد صلاح، مؤكدًا أن التؤام حسام وإبراهيم حسن تواصلوا مع كل المحترفين في الخارج وبالتالي ليس إلزاميًا أن يكون اللاعب متواجدًا.

وتابع: "هناك تواصل حدث ما بين الجهاز الفني ومحمد صلاح، للاطمئنان عليه لأن طريق المنتخب لا يزال طويلًا، وهناك برنامج للاستعداد لأمم إفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026".

وأكمل: “الجهاز الفني للمنتخب متابع جيد لصلاح وحالته، واللاعب خضع لبرنامج تأهيلي وبعدها لعب مباريات رفقة فريق ليفربول ومن ثم تجددت الإصابة، وسيكون هناك متابعة من إبراهيم حسن لأدائه للتأكد من سلامته بنسبة 100%".

وختم: “أشكر صلاح لوطنيته، وأيضًا حسام وإبراهيم على حرصهم ووطنيتهم، الجهاز الفني والإداري للمنتخب لا يحتاج لتدخلات”.