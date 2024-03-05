حسين ياسر: الكرات الثابتة ستكون سلاح الزمالك أمام الأهلي.. وشيكابالا من أمهر اللاعبين في افريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق أن الإستعداد النفسي لمباراة القمة، سيكون أحدى عوامل الحسم الرئيسية لفريقي الزمالك أو الأهلي.

حسين ياسر: الكرات الثابتة ستكون سلاح الزمالك أمام الأهلي

وقال حسين ياسر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "إلغاء مباراة سوار الغيني أمر إيجابي من أجل الإستعداد بالشكل الأمثل للقمة، الزمالك سيخوض مباراة القمة بتركيز وجاهزية بنسبة 100% خاصة بعد إلغاء مباراة سوار".

وأضاف: "مباراة الزمالك والأهلي تعد أقوى ديربيات الكرة الإفريقية.. الإستعداد النفسي من أهم العوامل التي يجب أن يركز عليها الزمالك في القمة.. اللاعبين الكبار سيكون لهم الدور الأكبر في صناعة الفارق لصالح الزمالك".

وتابع المحمدي: "مباريات القمة لا يمكن أن تُنسى لذلك كل اللاعبين سيكونوا في حالة جاهزية كبيرة، شيكابالا وعبدالله السعيد سيرجحون كفة الزمالك في القمة، مباراة القمة ستكون فرصة لكل لاعب سيشارك في اللقاء حتى لو 5 دقائق".

وأردف: "الكرات الثابتة ستكون أحد أسلحة الزمالك الهجومية في القمة.. يجب أن يبادر الزمالك بالكرات الهجومية في القمة لفرض سيطرته وشخصية الفريق.. جماهير الزمالك متعطشة للبطولات.. وتنتظر حصد لقب الكأس".

وواصل المحمدي تصريحاته قائلًا: "يجب أن يمتلك كل لاعب الروح والحافز على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة القمة".

وأشاد ياسر المحمدي بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك: "شيكابالا من أفضل لاعبي الكرة الإفريقية ويتمتع بمهارات مختلفة، وقادر على العطاء داخل المستطيل الأخضر وتجديد عقده أمر طبيعي.. وجود شيكابالا مهم معنويًا لكل لاعبي الزمالك".