حمادة طلبة يكشف سلاح الزمالك للفوز على الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة طلبة، مدافع الزمالك السابق، أن الهدوء والتركيز سلاح لاعبي القلعة البيضاء، للفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر، المزمع إقامته 8 مارس الجاري بملعب الأول بارك بالسعودية.

حمادة طلبة: الزمالك يظهر بشكل جيد مع جوميز

قال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: “بدأت بصمات جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق أن تظهر على الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الفريق يقدم مستويات فنية مميزة”.

وأضاف طلبة: “جوميز توفرت له عوامل النجاح بعد حل أزمة القيد بالإضافة إلى الاستقرار الإداري، ما يمنحه الفرصة على تحقيق نتائج جيدة مع الزمالك خلال الفترة المُقبلة”.

وشدد مدافع الزمالك السابق، على أنه لا بد من منح الفرصة كاملة لجوميز مع القلعة البيضاء، وعدم محاسبته بالقطعة.

وأتم حمادة طلبة تصريحاته قائلًا: “أثق في الدور الكبير الذي سيلعبه عبد الله السعيد مع الزمالك خلال الفترة المُقبلة، لما يملكه من خبرات كبيرة”.