الرياضة

محمود أبو رجيلة: استقرار الزمالك الفني والإداري يساعده على حسم القمة لصالحه

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق عن توقعاته لمباراة القمة المقبلة أمام في نهائي كأس مصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال أبو رجيلة في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر: "مباريات القمة خارج التوقعات ونتمنى تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، مباريات القمة تبقى دائما للتاريخ وينتظرها الجميع".

وتابع: "الزمالك يمر بفترة استقرار إداري وفني .. إلغاء مباراة سوار الغيني يصب في مصلحة الزمالك 
مطمئن من مستوى الزمالك الفني في مواجهة الأهلي".

وأتم: "نتمناها مباراة قمة تليق باسم الزمالك والأهلي .. إقامة نهائي كأس مصر فرصة ممتازة للجالية المصرية بالخارج".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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