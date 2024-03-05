إنتر يواصل انتصاراته بثنائية في جنوى

إنتر يواصل انتصاراته بثنائية في جنوىواصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه جنوى 2-1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الكالتشيو.

سجل إنتر ميلان هدفين في الشوط الأول بتوقيع كريستيان أصلاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، وأليكسيس سانشيز من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وسجل يوهان فاسكيز الهدف الوحيد لجنوة بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 54.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 72 نقطة من 27 مباراة ويتقدم بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس الثاني، وتجمّد رصيد جنوى الذي تلقى خسارته العاشرة هذا الموسم، عند 33 نقطة في المركز الـ12.