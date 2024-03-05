أرسنال يسحق شيفيلد بسداسية في البريميرليغ
سحق فريق أرسنال مضيفه شيفيلد يونايتد بسداسية نظيفة، الاثنين، في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
أنهى آرسنال الشوط الأول متقدما 5/0 سجلها مارتن أوديغارد وغابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز وديكلان رايس في الدقائق الخامسة و15 و25 و39 على الترتيب، كما سجل غايدن بوغل لاعب شيفليد هدفا عكسيا في الدقيقة 13.
ووقع بنجامين وايت الهف السادس لآرسنال في الدقيقة 58.
وعزّز أرسنال موقعه في المركز الثالث بـ61 نقطة بفارق نقطةٍ عن مانشستر سيتي الوصيف واثنتين عن ليفربول المتصدر.
في المقابل ظل شيفيلد يونايتد في قاع الترتيب برصيد 13 نقطة فقط، وخسر للمرة الـ20 وفاز ثلاث مرات فقط وتعادل أربع مرات.
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