نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يدك شباك شيفيلد يونايتد بسداسية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق شيفيلد يونايتد؛ بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول بضغط متقدم من جانب لاعبي فريق أرسنال، لتسجيل هدف أول مبكر

وفي الدقيقة الخامسة سجل اللاعب أوديجارد نجم فريق أرسنال الهدف الأول

ثم أحرز بوجلي لاعب فريق شيفيلد يونايتد هدف عكسي في مرماه، لصالح فريق أرسنال في الدقيقة 13.

وسجل كذلك اللاعب مارتينيلي مهاجم فريق أرسنال الهدف الثالث في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وأضاف في الدقيقة 25 اللاعب كاي هافيرتز نجم فريق أرسنال الهدف الرابع بعد أسيست من مارتينيلي.

ثم أحرز في الدقيقة 39 اللاعب ديكلاس رايس الهدف الخامس بتمريرة بوكايو ساكا نجم فريق أرسنال

وسجل مرة أخرى بين وايت نجم فريق أرسنال الهدف السادس في الدقيقة 58 من أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند المركز العشرين والأخير برصيد 13نقطة.