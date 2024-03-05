نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة أفضل لاعب في مباراة نفط البصرة بالدوري العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد النجم المصري “ صالح جمعة” نجم الفريق الكروي الأول بنادي الكرخ جائزة اللاعب الأفضل في مباراة فريقه ضد نفط البصرة في بطولة الدوري العراقي.

وأقيمت مباراة الكرخ أمام نظيره نفط البصرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري العراقي 2023-2024.

الكرخ يفوز على نفط البصرة في الدوري العراقي

ونجح الكرخ، بقيادة المدرب المصري المصري هيثم شعبان، وفي وجود صالح جمعة، في تحقيق الفوز على نظيره نفط البصرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الميناء الأولمبي»، ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري نجوم العراق.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الكرخ العراقي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن لاعب الكرخ «الموسيقار» المصري صالح جمعة، اختير أفضل لاعب في لقاء الكرخ ونفط البصرة.