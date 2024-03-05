نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال من تحقيق فوزًا كبيرا على نظيره فريق شيفيلد يونايتد؛ بسداسية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد

وفي الدقيقة الخامسة سجل اللاعب أوديجارد نجم فريق أرسنال الهدف الأول

ثم أحرز بوجلي لاعب فريق شيفيلد يونايتد هدف عكسي في مرماه، لصالح فريق أرسنال في الدقيقة 13.

وسجل كذلك اللاعب مارتينيلي مهاجم فريق أرسنال الهدف الثالث في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وأضاف في الدقيقة 25 اللاعب كاي هافيرتز نجم فريق أرسنال الهدف الرابع بعد أسيست من مارتينيلي.

ثم أحرز في الدقيقة 39 اللاعب ديكلاس رايس الهدف الخامس بتمريرة بوكايو ساكا نجم فريق أرسنال

وسجل مرة أخرى بين وايت نجم فريق أرسنال الهدف السادس في الدقيقة 58 من أحداث الشوط الثاني.