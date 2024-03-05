نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يفاجئ الزمالك في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مفاجأة مدوية لـ الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر في السعودية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة في نهائي كأس مصر، بين الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 من شهر مارس الجاري على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

كهربا في قائمة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر

وحسب ما أكده مصدر خاص لـ “ دوت الخليج الرياضي”، فأن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن قائمة المارد الأحمر المسافرة السعودية لخوض نهائي كأس مصر ضد منافسه التقليدي الزمالك.

وتابع المصدر:" وتم إنهاء إجراءات سفر محمود كهربا مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى السعودية ".

قائمة الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس مصر

وتضم القائمة كل من:حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين. خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.