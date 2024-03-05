نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافزة برازيلية تدير مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد قطبي الكرة المصرية لمباراة مثيرة تجمع بينهم، والتي تأتي ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويقود اللقاء الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر بالسعودية،الحكم البرازيلي اندرسون دارونكو.

ويأتي البرازيلي بعد الاتفاق على طاقم أجنبي لقيادة اللقاء بدلا من الطاقم المصري بقيادة محمد معروف.

من هو اندرسون دارونكو.

ولد "دارونكو"، في يناير 1981، في مدينة سانتا ماريا، ريو غراندي دو سوي في البرازيل، ولعب كرة اليد، وعمل أيضًا كمدرس للتربية البدنية قبل أن يصبح حكمًا محترفًا.



وارتدى الشارة الدولية منذ العام 2015.

موعد مباراة نهائي كأس مصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستقبل ملعب الأول بارك المباراة المرتقبة بين الفريقين.