نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلف الله رئيسًا وإسماعيل نائبًا.. نتيجة انتخابات رابطة النقاد الرياضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز خلف الله رئيسًا وإسماعيل نائبًا وشعبان أمينًا للصندوق أبو حديد وعبد الصبور وصلاح والمخبزي وفراج وغبن أعضاء المكتب التنفيذى.



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة النقاد والمحررون الرياضيون برئاسة الناقد الرياضى شوقى حامد، وضمت فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشُعب والروابط محمود كامل نتيجة الانتخابات التى اجريت يوم الإثنين 4 مارس 2024، عن فوز الزميل حسن خلف الله "الأهرام " بمنصب رئيس الرابطة، وفى منصب نائب رئيس الرابطة أحمد اسماعيل "أخبار اليوم" ، وفى منصب أمين الصندوق الزميل إيهاب شعبان "الجمهورية " وفاز فى منصب أعضاء المكتب التنفيذى الزملاء هشام أبو حديد "المصري اليوم " وهاني عبد الصبور "المصريون " ومحمد صلاح "حر" ومحمود المخبري "الأخبار" وعبد الحميد فراج "دوت الخليج" ومحمد عبد الرحمن غبن "الدستور ".