نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، لتحديد المدرب الجديد الذي سيتولى مهمة قيادة الفريق الكتالوني بدلًا من تشافي هيرنانديز في المرحلة المقبلة.

لابورتا يوافق على إنريكي

اتخذت إدارة برشلونة، قرارها برحيل تشافي في نهاية الموسم الحالي، وإسناد المهمة لمدرب آخر، وذلك بسبب تراجع مستوى الفريق وتذبذب نتائجه.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية فإن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة قد اختار الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الحالي، لخلافة تشافي وقد حاز الاسم بالفعل على موافقة لابورتا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن نادي برشلونة يبحث عن حل مع المدرب إنريكي ليقود "البلوجرانا" لأنه يرتبط بعقد مع باريس حتى 2025.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى إنه نظرًا لتاريخ العلاقات بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، فلا يبدو أن مهمة استقطاب إنريكي ستكون سهلة.