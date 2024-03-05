نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة المصري ضد سموحة في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على تشكيل فريقه في مواجهة نظيره سموحة بالجولة الخامسة عشر من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع للمصري ضد سموحة

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي ضد سموحة كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي.

خط الوسط: عمرو موسى، محمود حماده، سمير فكري، ميدو جابر، التونسي معتز زدام.

خط الهجوم: محمد الشامي.

موعد مباراة المصري أمام سموحة في الدوري المصري

يواجه المصري نظيره فريق سموحة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد سموحة

تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري قبل مواجهة المصري وسموحة

يحتل المصري المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حيث خاض 12 مباراة،فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

بينما يتواجد سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث خاض 13 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.