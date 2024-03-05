نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الهلال ضد الاتحاد Al-Hilal vs Al-Ittihad في دوري أبطال آسيا.. لمن الغلبة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعد كلاسيكو السعودية بين الهلال ومواطنه الاتحاد، أحد أبرز وأهم الديربيات العربية على مر التاريخ، ويرغب متابعو لقاء Al-Hilal vs Al-Ittihad، في دوري أبطال آسيا في معرفة تاريخ مواجهات العملاقين قبل لقاء اليوم الثلاثاء.

يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال منافسه الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر مارس الجاري 2023، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسنقدم لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن تاريخ مواجهات Al-Hilal vs Al-Ittihad، في بطولة دوري أبطال آسيا، قبل مواجهة اليوم في ذهاب ربع النهائي من المسابقة القارية.

ما تاريخ مواجهات الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا ؟

أقيمت 4 مواجهات سابقة بين الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا، مباراة في النسخة القديمة للبطولة، وثلاثة لقاءات في النسخة الحديثة.

المواجهة الأولى

تُعد مباراة الهلال والاتحاد في بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري (دوري أبطال آسيا حاليا) في عام 2001، هي المواجهة الأولي بين الفريقين وأقيمت في مجموعة الدور ربع النهائي، وانتهت بفوز العميد بهدفين نظيفين.

المواجهة الثانية

التقي فريق الهلال بمواطنه الاتحاد، في دوري أبطال آسيا في عام 2011، في دور الـ16 وانتهت بفوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المواجهة الثالثة والرابعة

وأقيمت في عام 2019، مواجهتين بين الهلال والاتحاد ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب، وفاز الزعيم 3-1 إيابا وتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ما موعد وتوقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا ؟

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على مواطنه الهلال، مساء اليوم الثلاثاء 5 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يطلق حكم مباراة الهلال والاتحاد صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ؟

يمكنكم متابعة مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشة SSC Sports HD1، وأيضًا، قناة SSC Sports HD5، أبو ظبي الرياضية آسيا 1، Bein Sports AFC 1، Al Kaas 9HD.

من معلق مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ؟

سوف يقوم المعلق الرياضي الشهير “علي سعيد الكعبي” بالتعليق على أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد من خلال قنوات SSC.

كما أسندت مهمة التعليق على مباراة الهلال ضد الاتحاد إلى المعلق التونسي الشهير “عصام الشوالي” عبر قنوات بي ان سبورتس.

كما سيعلق “سمير المعيرفي” على أحداث المباراة المرتقبة عبر قنوات الكأس الرياضية.