ما التشكيلة المتوقعة لـ الاتحاد أمام الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ؟

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب “مارسيلو جالاردو” على تشكيلة الاتحاد أمام مواطنه الهلال في المباراة التي ستقام بينهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر مارس الجاري.

وسوف نقدم لكم خلال السطور التالية، التشكيلة المتوقعة والاقرب التي سيواجه بها نادي الاتحاد مواطنه الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



ما موعد وتوقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا ؟

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على مواطنه الهلال، مساء اليوم الثلاثاء 5 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يطلق حكم مباراة الهلال والاتحاد صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لـ الاتحاد ضد الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: لويز فيليبي، احمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

بينما في خط الوسط: فابينهو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي.

أما في خط الهجوم: رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله، مروان الصحفي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ؟

يمكنكم متابعة مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشة SSC Sports HD1، وأيضًا، قناة SSC Sports HD5، أبو ظبي الرياضية آسيا 1، Bein Sports AFC 1، Al Kaas 9HD.

من معلق مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ؟

سوف يقوم المعلق الرياضي الشهير “علي سعيد الكعبي” بالتعليق على أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد من خلال قنوات SSC.

كما أسندت مهمة التعليق على مباراة الهلال ضد الاتحاد إلى المعلق التونسي الشهير “عصام الشوالي” عبر قنوات بي ان سبورتس.

كما سيعلق “سمير المعيرفي” على أحداث المباراة المرتقبة عبر قنوات الكأس الرياضية.