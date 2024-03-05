نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تأهل الهلال إلي ربع نهائي دوري أبطال آسيا ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " كيف تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إلي الدور ربع نهائي من منافسات دوري أبطال أسيا موسم 2023-2024.

كيف تأهل الهلال إلي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أسيا؟

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من تحقيق الفوز على نظيره سباهان اصفهان بنتيجة ستة اهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين الذهاب والإياب.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الهلال مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ما توقيت الهلال ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تذاع أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد اتحاد جدة السعودي عبر SSC 1 السعودية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6