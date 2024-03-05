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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، كيف تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك قبل مواجهة مواطنه الهلال.

ويضرب الاتحاد بقيادة مدربه جاياردو موعدًا ناريًا مع نظيره الهلال بقيادة خورخي خيسوس مساء اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر فبراير الجاري على ملعب "المملكة أرينا"، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

كيف تأهل الاتحاد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟

نجح اتحاد جدة في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بعد الانتصار أمام نافباخور نامانجان بنتيجة 2-1 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الاتحاد أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والهلال اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستقوم شبكة قنوات SSC السعودية، بنقل وإذاعة مباراة الاتحاد والهلال اليوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.