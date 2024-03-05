نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبيب الملايين.. تعرف على معلق مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرف على معلق المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الهلال ومواطنه الاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويُعد الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد أحد أبرز الدربيات في الوطن العربي والتي تحظي باهتمام كبير من قِبل محبي ومتابعي الجماهير العربية والسعودية بشكل خاص.

ما موعد وتوقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا ؟

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على مواطنه الهلال، مساء اليوم الثلاثاء 5 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يطلق حكم مباراة الهلال والاتحاد صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ؟

يمكنكم متابعة مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشة SSC Sports HD1، وأيضًا، قناة SSC Sports HD5، أبو ظبي الرياضية آسيا 1، Bein Sports AFC 1، Al Kaas 9HD.

من معلق مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ؟

سوف يقوم المعلق الرياضي الشهير “علي سعيد الكعبي” بالتعليق على أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد من خلال قنوات SSC.

كما أسندت مهمة التعليق على مباراة الهلال ضد الاتحاد إلى المعلق التونسي الشهير “عصام الشوالي” عبر قنوات بي ان سبورتس.

كما سيعلق “سمير المعيرفي” على أحداث المباراة المرتقبة عبر قنوات الكأس الرياضية.