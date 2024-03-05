نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: حسام حسن لم يستطع حتى هذه اللحظة التواصل مع محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على أنه تم مخاطبة نادي ليفربول في الموعد القانوني من أجل تواجد اللاعب في المعسكر القادم، مشددًا على أن حسام حسن لم يستطع التواصل مع اللاعب حتى الأن.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: " من حق الجهاز الفني للمنتخب أن يستدعي اللاعبين المحترفين في الأجندة الدولية التي تبدأ يوم 18 مارس، وذلك طبقًا لاتباع اللائحة الخاصة باستدعاء اللاعبين المتواجدين خارج مصر، وبناء عليه تم ارسال خطاب رسمي لنادي ليفربول من أجل ضم محمد صلاح في الوقت المحدد".

وتابع: "ما زال هناك وقت طويل حتى بداية الأجندة الدولية، وما زالت هناك 4 مباريات لليفربول في المنافسات الإنجليزية، وإذا تعافي محمد صلاح وشارك مع ناديه سيتواجد في معسكر منتخب مصر".

وأضاف: "قمنا باستدعاء محمد صلاح رسميًا وفقًا للائحة التي تنص على مخاطبة أي نادٍ قبل الأجندة بـ15 يومًا، وصلاح قيمة كبيرة لمصر أمام العالم".

واستطرد: "محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر على اتصال مباشر مع الجهاز الطبي بنادي ليفربول الإنجليزي، وبدلًا من إثارة الأزمات علينا دعم ومساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، وصلاح سينضم للمنتخب حال التأكد من سلامته ومشاركته مع ليفربول، وهو سيكون حريصًا على التواجد مع الفراعنة حال سلامته تمامًا وجاهزيته فنيا وبدنيًا".

واكمل: "حتى هذه اللحظة لم يحدث أي اجتماع بين الجهاز الفني لمنتخب مصر مع محمد صلاح، وحسام حسن أكد أنه نجم كبير ولا أحد ينكر دوره، والمنتخب في حاجة لوجوده بكل تأكيد، والوزير حريص كل الحرص على إزالة أي سوء فهم، ويريد أن تكون العلاقة طيبة بين الطرفين، وحريص على تهيئة مناخ مناسب للمنتخب المصري، واتحاد الكرة أعلن كل الأمور للرأي العام".

واختتم: "حسام حسن لم يستطع التواصل بشكل مباشر حتى الآن مع محمد صلاح، ووزير الرياضة نجح في التواصل مع صلاح، بحكم علاقته باللاعب، ونحن الآن في مرحلة هامة، حيث أننا نعمل على إزالة أي أزمة وكل ذلك من أجل مصلحة المنتخب الوطني".