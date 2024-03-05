نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-3-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، في الدوريات الخمسة الكبري، ومن ابرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد لاتسيو والقنوات الناقلة للمباريات.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال سوسييداد X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناةbeIN Sports HD 1

بايرن ميونخ X لاتسيو – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

جيونبك هيونداي موتورز X أولسان هيونداي – الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة 1 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناةbeIN Sports AFC HD

الهلال السعودي X الاتحاد السعودي – الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 9 مساء بتوقيتالمملكة العربية السعودية على قناةbeIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش X الداخلية – الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة on time sport

المصري البورسعيدي X سموحة – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة on time sport

الدوري المغربي

نهضة الزمامرة ضد الوداد البيضاوي ـ الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة المغربية الرياضية.