نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال أسيا موسم 2023-2024.

متي موعد مباراة الهلال ضد اتحاد جدة في دوري أبطال أسيا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره نادي الاتحاد مساء غدا الثلاثاء 5 مارس 2024، في الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب المملكة ارينا المباراة المرتقبة بين نادي الهلال ضد نظيره اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا؟

تذاع أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد اتحاد جدة السعودي عبر SSC 1 السعودية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.