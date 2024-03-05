نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الاتحاد أمام الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الهلال مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا.

ويغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة الهلال مساء اليوم العديد من اللاعبين بسبب الإصابة وهم:

كريم بنزيما.

أحمد شراحيلي.

عمر هوساوي.

عوض الناشري.

حامد الغامدي.

فيليبي جوتا.

وسوف تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية بنقل وبث أحداث مباراة الهلال أمام نظيره فريق اتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال آسيا.