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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



وكان باريس سان جيرمان قد حقق فاز على ريال سوسيداد بهدفين نظيفين في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا



من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 على إستاد انويتا معقل ريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا



تردد قناة CBC SPORT HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1.

التردد: 11135.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة Football HD الجديد 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12252.

معدل الترميز: 10000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة Varzish Sport HD الإيرانية

القمر الصناعي: القمر الهولندي NSS.

التردد: 11565.

معدل الترميز: 11565.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة BT Sport HD الجديد 2024

القمر الصناعي: Astra 2A/2B/2D.

التردد: 12515.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة IR Cama 3 TV الرياضية أسترا سات

القمر الصناعي: Hot Bird 1-6.

التردد: 10770.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ZDF الألمانية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11953.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



موقف باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في جدول دوري أبطال أوروبا



احتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، حيث خاض 6 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين.



في حين احتل ريال سوسيداد المركز الأول في المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث خاض 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات.