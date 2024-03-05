نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.. حملها الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" عبر السطور التالية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نظيره فريق اتحاد جدة في المباراة القوية التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الهلال ضد اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس الجاري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات SSC sports السعودية، بالإضافة إلى قنوات AD SPORTS هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

تردد beIN Sports AFC HD على القمر الصناعي سهيل سات:

• الاستقطاب: عمودي.

• التردد: 12245.

• الترميز: 27500.

• التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN Sports AFC HD نايل سات

• تردد القناة: 12245.

• الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

تردد SSC1 على القمر الصناعي عرب سات:

• الاستقطاب: أفقي.

• التردد: 12245.

• الترميز: 27500.

• معامل التصحيح: 3/4.