معلق مباراة الهلال ضد الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء وذلك في إطار منافسات بطولة ربع نهائي دوري ابطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة ضد الهلال، مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس الجاري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا

وتعد قناة SSC1 HD وقنوات بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية، والكأس هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم

معلق مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا

والجدير بالذكر أن مباراة الهلال والاتحاد، سيتم إذاعتها على قناة SSC 1HD من خلال صوت المعلق علي سعيد الكعبي عبر الصوتية الأولى، ومدحت شلبي عبر الصوتية الثانية.

بينما سيتم إذاعة مباراة الاتحاد ضد الهلال، عبر قناة الكأس الرياضية القطرية، بصوت سمير المعيرفي، وأعلنت قنوات بي إن سبورتس، تعيين المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports AFC وبلال علام عبر قناة أبوظبي الآسيوية.