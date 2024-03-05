نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق محمد سعيد على اختيار حكم القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي محمد سعيد على اختيار حكم القمة البرازيلي اندرسون دارونكو، والذي سيدير نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وكتب سعيد تعليقه عبر صفحته في منصة التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا " والذي جاء كالاتي: "حكم دولي منذ 7 سنوات، لم يشارك في كأس عالم من قبل، خارج بطولة كوبا أمريكا طوال الوقت عدا نسخة 2019".

وتابع: "مبارياته في الدوري البرازيلي مثيرة للجدل، وأدار مباراة في الدوري السعودي بين النصر والأهلي وانتهت 3/4".

واختتم: "المباراة شهدت مشاكل شديدة واعتراضات من رونالدو".

موعد مباراة نهائي كأس مصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستقبل ملعب الأول بارك المباراة المرتقبة بين الفريقين.