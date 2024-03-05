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أحمد جودة - القاهرة - يشعر المدير الفني لإنتر ميلان، سيموني، بالقلق بشأن جاهزية أحد نجوم الفريق قبل المباراة المنتظرة ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 13 مارس/آذار الحالي. هذا النجم هو دافيد فراتسي، الذي شعر ببعض الانزعاجات خلال عمليات الإحماء بين شوطي مباراة جنوى يوم الاثنين، التي انتهت بفوز الإنتر 2-1 في الدوري الإيطالي.

ضربة موجعة لانتر ميلان قبل موقعة اتلتيكو مدريد الأوروبية

ووفقًا للصحفي جيانلوكا دي مارزيو من شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، فإن فراتسي لم يتعاف بشكل كامل من مشكلة عضلية في الفخذ الأيمن، التي عانى منها خلال مباراة أتالانتا يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز الإنتر 4-0، والتي خرج فيها من المباراة مبكرًا.

تلك الإصابة قد تكون محبطة للفريق، خاصةً مع مواجهة بولونيا في الدوري الإيطالي قبل المباراة الهامة ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. يعمل الجهاز الطبي والفني للفريق على تقييم حالة فراتسي واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مشاركته في المباريات القادمة.