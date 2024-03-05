نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من اوديجارد على اكتساح شيفيلد بسداسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب قائد فريق آرسنال، مارتن أوديجارد، عن سعادته بالفوز الكبير لفريقه على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 6-0 في ختام الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أول تعليق من اوديجارد على اكتساح شيفيلد بسداسية

وتمكن آرسنال من فرض سيطرته المطلقة على مجريات المباراة، حيث سجل ثلاثية في أول ربع ساعة، مما دفع جماهير شيفيلد يونايتد للمغادرة مبكرًا من الملعب.

وفي تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، قال أوديجارد: "نحن ندرك أن ملعب شيفيلد يونايتد مكان صعب للغاية، وقدمنا أداء جيدًا حقًا وسيطرنا على سير اللعب".

وأضاف: "كنا ندرك خطة لعبهم ونجحنا في تنفيذها، وعندما استولينا على الكرة كنا في مزاج جيد وقمنا بعمل كبير على أرض الملعب".

وعن الأهداف التي سجلها فريقه، قال: "أردنا الحفاظ على الزخم منذ البداية، فكان من المهم بدء المباراة بقوة، ونحن لم نتوقف عن الهجوم".

وبالنسبة لهدفه الشخصي، أوضح أوديجارد: "نحن نعمل على التسجيل في كل فرصة، وأنا أفضل التقدم من العمق والوصول إلى منطقة الجزاء".

وتحدث أيضًا عن تأثير الفترة القصيرة للراحة التي حصل عليها الفريق خلال العطلة الشتوية، مشيرًا إلى أنها كانت ضرورية لاستعادة الحيوية والطاقة.

وفي الختام، أكد أوديجارد أهمية كل مباراة في الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى دائمًا للفوز وحصد النقاط الثلاث في كل مواجهة لضمان تحقيق أهدافه في نهاية الموسم.