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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الصفراء اليوم الثلاثاء صوب ملعب المملكة أرينا وذلك قبل النزال الذي يجمع بين فريقي الهلال واتحاد جدة لحساب ذهاب ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

التشكيل المتوقع لقمة الاتحاد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

وشهدت قائمة نادي الهلال عودة محمد العويس من الاصابة التي سبق وأن ابعدته عن الملاعب لفترة طويلة بينما يغيب الفرنسي كريم بنزيما عن اتحاد جدة بداعي الكدمة التي تلقاها مؤخرًا.

ومن المتوقع أن يدخل البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كاليدكو كوليبالي - سعود عبدالحميد.

الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي سافيتش.

الهجوم: مالكوم - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش.

فيما سيدخل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، بالتشكيل الآتي: