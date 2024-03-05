نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة السابعة والعشرين.. صراع مستمر نحو الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، والتي شهدت نتائج مفاجئة بين الفرق.

نتائج المباريات في الدوري الإنجليزي

حيث حقق فريق أرسنال فوزًا عريضًا على نظيره شيفيلد يونايتد بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بينما حسم فريق مانشستر سيتي الفوز على جاره مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتمكن فريق ليفربول دون محمد صلاح، من تحقيق فوز صعب على نظيره نوتنجهام فورست، بهدف نظيف.

موعد انطلاق الجولة القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 9 مارس الجاري الموافق السبت المقبل.

ولازال فريق ليفربول، يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 62 نقطة، ويتواجد أرسنال في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد

1- ليفربول، 63 نقطة.

2- مانشستر سيتي، 62 نقطة.

3- آرسنال، 61 نقطة.

4- أستون فيلا، 55 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير، 50 نقطة.

6- مانشستر يونايتد، 44 نقطة.

7- وست هام، 42 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد، 40 نقطة.

9- برايتون، 39 نقطة.

10- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

11- تشيلسي، 36 نقطة.

12- فولهام، 35 نقطة.

13- بورنموث، 31 نقطة.

14- كريستال بالاس، 28 نقطة.

15- برينتفورد، 26 نقطة.

16- إيفرتون، 25 نقطة.

17- نوتينجهام فورست، 24 نقطة.

18- لوتون تاون، 20 نقطة.

19- بيرنلي، 13 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد، 13 نقطة

