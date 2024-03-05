نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس جلسة كولر مع كهربا قبل قمة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة من جديد إلى تشكيل القلعة الحمراء، قبل خوض مواجهة القمة المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس مصر.

وتنطلق أحداث تلك المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة القادم الموافق 8 مارس الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية.

- سيف زاهر يتحدث عن جلسة كولر وكهربا

وأكد سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" كولر قام بعقد جلسة مع كهربا، يسبب عدم مشاركة اللاعب في المباريات الفترة الأخيرة، وطلب منه التدرب بجدية وأن يمون جاهزا في المواجهة القادمة من الناحية البدنية والفنية".

وتابع:" هل من الممكن أن نشاهد كهربا في القمة؟ أكيد، وكولر دائما يميل للمفاجأت ويعلم جيدا أن اللاعب سيكون مؤثرا في المباراة".

وأشار:" كولر أيضا حرص على الاجتماع بمصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، للتحدث معه عن أهمية المباراة ومدى ثقته في كحارس للفريق دون تكبير حجم المواجهة القادمة أمام اللاعب حفاظا على تركيز اللاعب".

الدكتور: رفعت فياض / أيمن صقر

