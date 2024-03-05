"هذا حارس مصر الأول".. طارق سليمان يصدم شوبير وعواد قبل معسكر الفراعنة

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أحمد جودة - القاهرة -

علق طارق سليمان، مدرب حراسة مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن مركز حارس مرمى الفراعنة في الوقت الحالي، بعد إصابة الحارس الأساسي الدولي محمد الشناوي في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ويراقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في الفترة الحالية، العديد من الأسماء التي تألقت بقوة في الموسم الحالي للانضمام إلى معسكر الفراعنة القادم.

- طارق سليمان يفضل صبحي عن شوبير وعواد

وأوضح طارق سليمان في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" حتى البطولة الأخيرة كان يتواجد أحمد الشناوي في المركز الثاني وصبحي ثالثا، وأبو جبل رابعا".

وتابع:" عودة أحمد الشناوي للعب بشكل مستمر مع فريقه سيكون مفيد جدا في الفترة القادمة، والجميع انتقده بسبب عدم المشاركة".

وواصل:" كما تلقى صبحي العديد من الانتقادات بسبب ضمه إلى معسكر الفراعنة رغم ابتعاده لما يقرب من 70 يوم، وأبو جبل يقدم مستوى طيب نع البنك الأهلي في بعض المباريات".

وأشار:" حال ظهور صبحي بمستوى مميز قي مباراة القمة سيكون هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر، وشوبير مرشح بقوة ومحمد بسام حارس مميز جدا، ولكن صبحي الأقرب".

