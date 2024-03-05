نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير أم الشناوي.. مدرب حراس مرمى الأهلي السابق يفجر مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يعيش مصطفى شوبير في الفترة الحالية، حالة تألق كبيرة بعد عودته لحراسة عرين الأهلي أساسيا، بعد إصابة الدولي محمد الشناوي قي منطقة الكتف وغيابه لعدة أشهر عن مباريات الفارس الأحمر.

واقترب مصطفى شوبير من الانضمام إلى منتخب مصر في الفترة القادمة بعد ظهوره بمستوى فني رائع في المباريات الماضية.

- طارق سليمان يتحدث عن شوبير

وأكد طارق سليمان عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" يوجد فارق خبرات وسن يسن شوبير والشناوي، كما أن محمد بتمتع بخبرات أكبر من شوبير، ويتم الحديث في الوقت الحالي عن مقارنة بين الحارسين وهذا مفيد لأنك كسبت نجم جديد".

وتابع:" المدربين الأجانب دائما يميلون أن يكون الحارس الأساسي بفريقه لديه خبرات واسعة وكولر أكد ذلك في تصريحات سابقة".

وأختتم:" الشناوي سيعود لحراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر حال عودته من الإصابة، وأحمد الشناوي أهدر جميع الفرص ليكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر، صبحي وعواد سيكونوا لهم فرصة كبيرة في حراسة مرمى الفراعنة حال التألق في مباراة كأس مصر".