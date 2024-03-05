نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اسم غير متوقع".. تعليق مثير من جاريدو عن نجم مباراة الأهلي والزمالك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستمر الحديث داخل الشارع الرياضي عن مباراة نهائي كأس مصر، والذي يقام لأول مرة داخل المملكة العربية السعودية مساء الجمعة القادم، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

- جاريدو يعلق على قمة الأهلي والزمالك

وأكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للأهلي سابقا واتحاد العاصمة الجزائري حاليا في تصريحات مع مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" مباراة الكأس هو ديربي ودائما ما يكون ساخن وبها العديد من الطموحات والإثارة والمتعة ولكن الأهم أن تخرج المباراة بشكل رائع من اللاعبين حتى الجماهير".

وتابع:" هذه المباريات صعبة للغاية وصعب توقع أي نتيجة بها لأننا نعلم ماذا سيحدث في تلك المباراة وأتابع الكرة المصرية والأهلي بشكل خاص، وأكون سعيدا من فوز الأهلي وتتويجه ولكن الزمالك فريق صعب وكبير".

وأوضح:" رامي ربيعة ومحمد هاني من اللاعبين المفضلين لدي وهم أيضا أصدقائي، وحتى آكون صادق في الديربي لا يمكنك أن تتوقع شئ بسبب قوة المباراة والضغط".

