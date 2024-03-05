نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الساحر وشيكابالا".. جوميز يخطط لخداع كولر في قمة الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي نادي الزمالك في مختلف بقاع العالم، انطلاق مباراة القمة القادمة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في نهائي كأس مصر والذي يقام مساء الجمعة القادمة في المملكة العربية السعودية

- طارق السيد يتحدث عن مباراة القمة

وأكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي وجوميز كان يريد خوض مباراة قبل القمة لتطبيق أفكار جديدة من المدرب البرتغالي".

وتابع:" يوجد أكثر من لاعب يعيش فترة تألق منهم زيزو وفتوح والسعيد وحمزة المثلوثي".

وواصل:" جوميز ليس لديه ثوابت وكل مباراة بتشكيل من الممكن أن تشاهد شيكابالا والسعيد أساسيا، ومطلوب مته تقييم عن جميع اللاعبين في الأشهر القادمة والبحث عن تشكيل ثابت".

وأشار:" حظوظ عواد في المشاركة أساسيا أكبر من صبحي، ولكن لا أعلم ما يدور في رأس المدرب".

وأختتم:" من سيتألق في مباراة القمة القادمة سيكون هو حارس مرمى منتخب مصر، وبسام في الصورة ولو تألق عواد سيكون هو حارس منتخب مصر الأول".

