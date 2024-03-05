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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الاتحاد الآسيوي بأداء فريق العين في مباراته في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي وفوزه بنتيجة 1-0، على إستاد هزاع بن زايد أمس الإثنين.

وقال الاتحاد الآسيوي، في موقعه الرسمي عقب اللقاء، إن "استمرار تهديدات فريق العين لمرمى النصر ساهم في تسجيل هدف المباراة عن طريق سفيان رحيمي، الذي استثمر كرة بينية من زميلة اليخاندرو روميرو، وتخطى بها حارس النصر دافيد أوسبينا".

وأوضح الاتحاد: أن "فريق العين اعتمد على الهجمات المرتدة، والتي كانت سلاحًا فعالًا، حيث تمكن اللاعبون من استغلال سرعتهم في التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي، ونجح سفيان رحيمي في الوصول مرة أخرى لمرمى فريق النصر، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل".

الاتحاد الآسيوي يكشف سر تألق "الزعيم"

وأشاد الاتحاد بحارس مرمى نادي العين خالد عيسى، مؤكدًا: أنه "تألق في أكثر من مرة، أبرزها التصدي لتسديدة قريبة جدًا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم تسديدة أخرى من عبد الإله العمري من داخل منطقة الجزاء، ليفرض عيسى اسمه بقوة كأحد أبرز نجوم اللقاء بعد تصديه للعديد من المحاولات السعودية الأخرى".

ويلتقي الفريقان إيابًا الإثنين المقبل، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، لحسم هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأكد المدير الفني لفريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو: أن "فريقه لم يتأثر بالغيابات، وأن الثقة كانت كاملة في جميع العناصر التي شاركت باللقاء، مشيرًا إلى أن مرحلة ربع النهائي لم تنته بعد على الرغم من الفوز، وتقديم المستوى الجيد، وإظهار شخصية الفريق".

وأضاف مدرب العين: " واجهنا فريقًا قويًا، وأتطلع لصناعة التاريخ مع الفريق، فقد قدم اللاعبين مستويات رائعة، وأظهروا دقة في تنفيذ التوجيهات".

وينتظر العين الخميس المقبل مواجهة مهمة في إياب نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يلتقي اتحاد كلباء، لحسم التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه ذهابًا 2-0.

من جانبه أكد صاحب هدف المباراة، سفيان رحيمي: أن "المواجهات الكبيرة دائمًا ما تظهر شخصية اللاعبين والفريق"، موضحًا: أن "المدرب هيرنان كريسبو منحه الحرية المطلقة في الملعب".

وأضاف: "سنحرص خلال لقاء الإياب على إظهار مردودنا من أجل تحقيق النتيجة التي تقودنا إلى التأهل للدور المقبل".