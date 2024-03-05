دوري أبطال أوروبا.. قائمة تاريخية تحفز لاتسيو قبل نزال بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف فريق الكرة الأول بنادي لاتسيو الايطالي الدخول لواحدة من القوائم التاريخية في دوري أبطال أوروبا وذلك حينما يحل ضيفًا على بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأن حسم العملاق الايطالي لقاء الذهاب على ارضية ملعب الاولمبيكو بهدف نظيف وهو ما يجعل البايرن مجبرًا على الفوز بفارق هدفين لضمان الوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة عشر خلال آخر ثمانية عشر عامًا.

قائمة تاريخية تحفز لاتسيو قبل نزال بايرن ميونخ

وقام الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ بإستعراض أبرز مواجهات العملاق البافاري في الادوار الاقصائية وهي التي نجح خلالها في قلب الخسارة ذهابًا لإنتصار في الاياب.

وجاءت تلك القائمة وفق ما يلي:-

بورتو (2014-2015)

البداية كانت في الخامس عشر من ابريل 2015 عندما خسر بايرن ميونخ في ذهاب ربع النهائي على يد بورتو في الدراجاو بثلاثية مقابل هدف قبل أن يعود العملاق البافاري في مباراة الاياب التي اقيمت يوم 21 ابريل ويفوز بنتيجة 6-1 بعد أن انهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 5-0.

بازل (2011-2012)

خسر البايرن من بازل السويسري بنتيجة 1-0 يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير 2012 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب جاكوب بارك وبدأت الجماهير قلقة بشأن توديع المسابقة مبكرًا قبل أن يحقق رفقاء توني كروس وقتها الفوز على اليانز ارينا ايابًا يوم 13 مارس بنتيجة 7-0.

ريال مدريد (2006-2007)

رحل بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم 20 فبراير 2007 لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر بنتيجة 2-3 بشق الأنفس.

ونجح العملاق البافاري في تحقيق الفوز ايابًا بنتيجة 2-1 لينجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي بفضل احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض.