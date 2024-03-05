نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم الهلال والعميد في خطر.. صلاح يتسبب في حرب داخل السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا يزال الحديث مستمرا عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقي العديد من العروض لمغادرة قلعة الريدز نهاية الموسم الجاري.

ولم يعد صلاح وحده هو الهدف المطلوب من الدوري الإنجليزي هذا العام للانتقال إلى أجد أندية القمة في الدوري السعودي للمحترفين.

- خطر جديد يهدد الهلال والاتحاد

وكان فريقي الهلال واتحاد جده هما الأقرب في المفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح في الموسم الماضي، إلا أن إدارة ليفربول رفضت رحيل اللاعب.

ونشر الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الجانب السعودي أبدى استعداده لإعادة التواصل مع محمد صلاح من جديد.

وأشار خبير سوق الانتقالات الشهير: " لا يزال الأمر مفتوحا أمام صلاح لحسم خطوته القادمة، خاصة أنه يقيم فرصة الانتقال إلى الدوري السعودي".

وأختتم: "الاتحاد والهلال يسيران على خطاه دائمًا، لكن لا يمكن استبعاد أن تنضم أندية سعودية أخرى إلى السباق".

